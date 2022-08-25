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Україна почала готувати нову програму з МВФ

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Україна, Четвер 25 серпня 2022 12:29
Україна почала готувати нову програму з МВФ Фото: нова програма з МВФ почала готуватися в Україні (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів переформовував робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, яка була створена у 2020 році. Група готуватиме нову програму з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 серпня 2022 р. № 942.

Згідно з рішенням, очолює групу урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. До групи увійшли представники Мінфіну, НБУ, Мінюсту, "Нафтогазу", Міненерго та інших відомств.

Група отримала завдання "напрацювання основних параметрів майбутньої спільної з МВФ Програми співробітництва".

Крім визначення основних параметрів програми, група також пропише "зобов’язання української сторони".

Згідно з рішенням, голова робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у міністерстві розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.

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