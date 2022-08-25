Понад 300 млн гривень сина Януковича підуть на потреби української розвідки, - ГУР

Офіс Генпрокурора України ініціював примусове вилучення 300 мільйонів гривень Олександра Януковича. Суд постановив перерахувати їх на потреби української розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Кошти ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” у розмірі 304 млн гривень перерахували Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Керівник ГУР МО України Кирило Буданов привітав вказане рішення та пояснив, на що саме будуть витрачені гроші. "Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки та, відповідно, сприятимуть знищенню ворожих сил та засобів", - зазначив Буданов.