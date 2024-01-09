Ракетный удар по Украине и вопросы к законопроекту о мобилизации: новости за 8 января

Вчера, 8 января 2024 года, РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине. А в комитетах Рады возникли вопросы к законопроекту о мобилизации.

Война России против Украины: последние новости

Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине

Россия вчера, 8 января рано утром атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику, в ряде городов прогремели взрывы, известно и о "прилетах".

Воздушные силы Украины сообщили, что российские террористы ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 враждебных целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного ракетного удара РФ по территории Украины пострадали 45 человек. Еще четыре человека погибли.

Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

В Раде у двух комитетов возникли вопросы к законопроекту о мобилизации

Комитет ВР по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что имеют определенные вопросы к законопроекту по мобилизации в Украине, предложенному Кабмином.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, Комитет ВР по соцполитике решил рекомендовать Комитету по национальной безопасности и обороне доработать законопроект. В частности стоит учесть альтернативные законопроекты.

Также Комитет ВР по социальной политике советует разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

В то же время, антикоррупционный комитет решил, что законопроект Кабмина о мобилизации содержит коррупционные риски. Его председатель Анастасия Радина заявила, что подобное решение не означает, что члены Комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Она должна быть справедливой, предсказуемой и без коррупционных дыр.

Потери РФ в Украине превысили 365 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 170 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.

В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (видео)

В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января.

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - говорится в сообщении КГГА.

Там отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

Четыре страны инициировали рассмотрение спора в ИКАО против Ирана по делу сбивания рейса МАУ

В четвертую годовщину сбивания иранскими военными рейса 752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) представители правительств Украины, Канады, Швеции и Великобритании инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (МОГА) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета.

В МИД Украины отметили, что ровно 4 года назад, 8 января 2020 года, Иран сбил рейс 752 МАУ, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов наших стран.

В течение всех этих лет Тегеран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбивание рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу, говорят в МИД

"Министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (МОГА) против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение его международно-правовых обязательств в соответствии со статьей 3bis "Чикагской конвенции" и передали спор на рассмотрение Совета для принятия решения", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что начало этого производства сегодня, 8 января, "отражает наше обязательство перед семьями жертв, которые заслуживают восстановления справедливости".

"Это также свидетельствует о нашем доверии к Совету МОГА и международному сообществу в целом как к стражу безопасности гражданской авиации, в частности при урегулировании споров в случае их возникновения", - указывается в совместном заявлении.

Украинская разведка получила сотню гигабайтов секретных данных о производителе дронов "Орлан"

Украинская разведка получила 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр". Оно занимается производством дронов "Орлан", которые используются на войне в Украине.

Отмечается, что на его мощностях производят военное оборудование и технику, которую использует армия РФ в войне против Украины.

В частности, на "СТЦ" изготавливают беспилотники "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военную продукцию.

Предприятие находится под санкциями США с 2016 года. Уже в 2022 году против него ввели ограничения в ЕС, Британии, Канаде и Японии, а в следующем году в Украине и Швейцарии.

Массив переданной для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и тому подобное. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках.

По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

В разведке уверяют, что это существенный удар по РФ. Указанный архив уже используется с целью укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.

Страны Запада не просят Украину договариваться с РФ о замораживании войны, - Кулеба

Западные союзники не требуют от Украины, чтобы она начала переговоры с Россией о замораживании боевых действий.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы заседали в формате делегаций, ни на закрытых встречах в сокращенном формате. Это то, что никто не решится выложить на стол как опцию. Остальное просто шум", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что российский диктатор Владимир Путин сам не хочет ни заморозки конфликта, ни мира с Украиной.

По словам Кулебы, те, кто предлагает Украине заморозить конфликт, на самом деле помогают Кремлю и игнорируют российскую угрозу.

Глава МИД напомнил, что с 2014 до 2022 года было проведено 200 раундов переговоров с РФ, было 20 соглашений о прекращении огня - а в результате все закончилось полномасштабным российским вторжением.

"Бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть. И российская агрессия против Украины - это именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели", - подытожил министр.

В Херсонской области обнаружили "замглавы избиркома РФ". Ее отправили в СИЗО

Правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

За это российские захватчики назначили ее "заместителем председателя избирательной комиссии РФ" на территории общины.

"Находясь на этой "должности", коллаборантка организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России", - добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств ей сообщили о подозрении по факту коллаборационистской деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

РФ почти вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки, - ВСУ

За прошедшие сутки россияне значительно снизили количество атак и артиллерийских обстрелов в Авдеевке. На это могло повлиять значительное похолодание.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, россияне не прекращают попыток окружить Авдеевку. Они остаются активными на данном направлении. Однако за последние сутки несколько уменьшилось количество артиллерийских обстрелов. Так, в течение 6 января было зарегистрировано более 1000 обстрелов, а вот 7 января их количество снизилось до 617.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они совершили всего 25", - сказал Штупун.

Он отметил, что РФ продолжает наносить удары авиационными бомбами - за сутки зафиксирован 31 случай.