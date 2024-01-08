Украинские бойцы уничтожили российский комплекс РЭБ для подавления спутников "ТИРАДА-2" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2".

Определив координаты враждебной цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен до основания.

Комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи.

Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 416 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 28 единиц военной техники врага.