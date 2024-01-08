В Раде у двух комитетов возникли вопросы к законопроекту о мобилизации

Комитет ВР по социальной политике и антикоррупционный комитет признали, что имеют определенные вопросы к законопроекту по мобилизации в Украине, предложенному Кабмином.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что решил Комитет ВР по социальной политике?

По данным Гончаренко, Комитет ВР по соцполитике решил рекомендовать Комитету по национальной безопасности и обороне доработать законопроект. В частности, стоит учесть альтернативные законопроекты.

Также Комитет ВР по социальной политике советует разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Что решил антикоррупционный комитет?

В то же время, антикоррупционный комитет решил, что законопроект Кабмина о мобилизации содержит коррупционные риски.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Однако этот законопроект вызвал резонанс в обществе и политикуме. В частности, оппозиция угрожала не поддержать его в парламенте. Даже в первом чтении. Между тем омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что законопроект содержит противоречащие Конституции инициативы.

Между тем, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко выразил мнение, что, скорее всего, в Раде примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации.

На этой неделе профильный парламентский комитет собрался на заседание вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить возможные изменения в предложенном правительством законопроекте.

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