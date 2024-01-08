СБУ задержала агента России в рядах "Укрзализныци". Он искал данные о Bradley и Leopard

Правоохранители задержали сотрудника "Укрзализныци", который шпионил за техникой Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Агента завербовали через Telegram

Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ.

"Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере", - говорится в сообщении.

Мужчина искал информацию о поставках вооружений для ВСУ

По указанию агрессора он собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ.

Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением. Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения.

Россию интересовали Bradley и Leopard

"Прежде всего, злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард", - сообщила СБУ.

Фото: Задержание агента РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)

По имеющимся данным, развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.

Таким образом захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Сотрудники СБУ сработали на опережение - вовремя разоблачили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Агентом РФ оказался чиновник одной из узловых станций "Укрзализныци".

Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Правоохранители ищут предателей в Украине

Недавно правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, бывшего агента ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области.

Также в Киеве задержали бизнесмена-изменника. Он снабжал еду русским оккупантам, которые заходятся на левом берегу Херсонской области.