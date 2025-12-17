Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
В Украине 18 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей и графики ограничения мощности для бизнеса. Отключения планируются в большинстве регионов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей - но не во всех регионах страны. Также сохраняется действие графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
При этом снова отсутствует информация от "Укрэнерго" по количеству одновременно задействованных очередей во время отключений. В компании сообщили, что причины ограничений - последствия многочисленных российских терактов против украинской энергосистемы.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Отметим, правительство ищет возможности сократить масштабы энергетических ограничений. Источники РБК-Украина говорили, что уменьшить продолжительность отключений планировали путем пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.
Позже эту информацию подтвердили официально: 16 декабря премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что по результатам пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры в Украине удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.
РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.