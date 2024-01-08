Россияне активно наступают в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону ВСУ, - Сырский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в комментарии "Интерфакс-Украина" .

По его словам, на Купянском направлении ситуация остается сложной.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба", - рассказал Сырский.

Как отметил командующий, вражеская армия каждый день штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.

Сырский подчеркнул, что командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил командующий.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно британское издание The Telegraph со ссылкой на "приближенный" к украинским военным источник заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.

В то же время спикер командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что военные не наблюдают изменений в составе войск врага в Харьковской области и на территории России, граничащей с регионом

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В то же время, как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наступление террористов на направлении замедлилось, а ВСУ со своей стороны наносят им большое поражение.