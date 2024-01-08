Страны Запада не просят Украину договариваться с РФ о замораживании войны, - Кулеба

Западные союзники не требуют от Украины, чтобы она начала переговоры с Россией о замораживании боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы заседали в формате делегаций, ни на закрытых встречах в сокращенном формате. Это то, что никто не осмелится выложить на стол в качестве опции. Остальное просто шум", - подчеркнул глава МИД.

Он также уточнил, что российский диктатор Владимир Путин сам не хочет ни заморозки конфликта, ни мира с Украиной.

По словам Кулебы, те, кто предлагает Украине заморозить конфликт, на самом деле помогают Кремлю и игнорируют российскую угрозу.

Глава МИД напомнил, что с 2014 по 2022 год было проведено 200 раундов переговоров с РФ, было 20 соглашений о прекращении огня - а в итоге все закончилось полномасштабным российским вторжением.

"Бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть. И российская агрессия против Украины - это именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели", - заключил министр.

Слухи о предложении Путина

Напомним, ранее издание The New York Times писало о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы по дипломатическим каналам передал, что готов заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года.

При этом в Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями - Путин продолжит воевать и убивать.