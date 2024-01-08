РФ почти вдвое уменьшила количество обстрелов и штурмов Авдеевки, - ВСУ

За прошедшие сутки россияне значительно снизили количество атак и артиллерийских обстрелов в Авдеевке. На это могло повлиять значительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По словам Штупуна, россияне не прекращают попыток оцепить Авдеевку. Они остаются активными в данном направлении. Однако за последние сутки несколько уменьшилось количество артиллерийских обстрелов. Так, в течение 6 января было зарегистрировано более 1000 обстрелов, а вот 7 января их количество снизилось до 617.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили всего 25", - сказал Штупун.

Он отметил, что РФ продолжает наносить удары авиационными бомбами - за сутки зафиксирован 31 случай.

Ситуация в Авдеевке и вражеские штурмы

Напомним, российские захватчики в начале октября прошлого года активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

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