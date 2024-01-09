Ракетний удар по Україні та питання до законопроекту про мобілізацію: новини за 8 січня

Учора, 8 січня 2024 року, РФ завдала чергового ракетного удару по Україні. А в комітетах Ради виникли питання до законопроекту про мобілізацію.

Війна Росії проти України: останні новини

Вибухи, пуски "Кинджалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні

Росія вчора, 8 січня рано вранці атакувала Україну зі стратегічної авіації, випустивши десятки крилатих ракет. Також ворог використовує "Кинджали" та балістику, у низці міст пролунали вибухи, відомо і про "прильоти".

Повітряні сили України повідомили, що російські терористи вночі та вранці 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed і понад 50 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 26 ворожих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок масованого ракетного удару РФ по території України постраждало 45 осіб. Ще четверо людей загинули.

Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

У Раді у двох комітетів виникли питання до законопроекту про мобілізацію

Комітет ВР з соціальної політики та антикорупційний комітет визнали, що мають певні питання до законопроекту щодо мобілізації в Україні, який був запропонований Кабміном.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, Комітет ВР з соцполітики вирішив рекомендувати Комітету з національної безпеки і оборони доопрацювати законопроект. Зокрема варто врахувати альтернативні законопроекти.

Також Комітет ВР з соціальної політики радить розробити окремий законопроект про звільнення строковиків.

Водночас антикорупційний комітет вирішив, що законопроект Кабміну про мобілізацію містить корупційні ризики. Його голова Анастасія Радіна заявила, що подібне рішення не означає, що члени Комітету виступають проти вдосконалення процедури мобілізації. Вона має бути справедливою, передбачуваною і без корупційних дірок.

Втрати РФ в Україні перевищили 365 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365 170 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

У Києві на Троєщині під час руху загорівся тролейбус (відео)

У Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус у понеділок, 8 січня.

"На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався", - йдеться в повідомленні КМДА.

Там зазначили, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

Чотири країни ініціювали розгляд спору в ІКАО проти Ірану по справі збиття рейсу МАУ

У четверту річницю збиття іранськими військовими рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) представники урядів України, Канади, Швеції та Великої Британії ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану за використання зброї проти цивільного літака.

У МЗС України зазначили, що рівно 4 роки тому, 8 січня 2020 року, Іран збив рейс 752 МАУ, у результаті якого загинуло 176 людей, включно з громадянами та резидентами наших країн.

Протягом усіх цих років Тегеран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри численні спроби вступити в переговори з цього питання, кажуть у МЗС

"Міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis "Чиказької конвенції" та передали спір на розгляд Ради для прийняття рішення", - йдеться у заяві.

У документі зауважується, що початок цього провадження сьогодні, 8 січня, "відображає наше зобов'язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості".

"Це також свідчить про нашу довіру до Ради IКAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення", - вказується у спільній заяві.

Українська розвідка отримала сотню гігабайтів секретних даних про виробника дронів "Орлан"

Українська розвідка отримала 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр". Воно займається виробництвом дронів "Орлан", які використовують на війні в Україні.

Зазначається, що на його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, яку використовує армія РФ у війні проти України.

Зокрема, на "СТЦ" виготовляють безпілотники "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, інші військову продукцію.

Підприємство перебуває під санкціями США з 2016 року. Уже 2022 року проти нього ввели обмеження в ЄС, Британії, Канаді та Японії, а наступного року в Україні та Швейцарії.

Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо. - йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

За попередніми оцінками, вартість отриманих даних може становити 1,5 мільярда доларів.

У розвідці запевняють, що це суттєвий удар по РФ. Зазначений архів уже використовується з метою зміцнення обороноздатності України та послаблення держави-агресора.

Країни Заходу не просять Україну домовлятися з РФ про заморожування війни, - Кулеба

Західні союзники не вимагають від України, щоб вона розпочала переговори з Росією щодо заморожування бойових дій.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", - наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін сам не хоче ні заморозки конфлікту, ні миру з Україною.

За словами Кулеби, ті, хто пропонує Україні заморозити конфлікт, насправді допомагають Кремлю та ігнорують російську загрозу.

Глава МЗС нагадав, що з 2014 до 2022 року було проведено 200 раундів переговорів з РФ, було 20 угод про припинення вогню - а в результаті все закінчилося повномасштабним російським вторгненням.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша - програти. І російська агресія проти України - це саме така війна. Україна має перемогти. Росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджено на досягненні цієї мети", - підсумував міністр.

У Херсонській області виявили "заступницю голови виборчкому РФ". Її відправили в СІЗО

Правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Фігуранткою є мешканка села Борозенське Бериславського району, яка після захоплення населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з агресором.

За це російські загарбники призначили її "заступницею голови виборчої комісії РФ" на території громади.

"Перебуваючи на цій "посаді", колаборантка організовувала масово-агітаційні заходи на підтримку фейкового плебісциту з "приєднання" регіону до Росії", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та затримали. На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

РФ майже вдвічі зменшила кількість обстрілів та штурмів Авдіївки, - ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни значно знизили кількість атак та артилерійських обстрілів у Авдіївці. На це могло вплинути значне похолодання.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Вони залишаються активними на даному напрямку. Однак за останню добу дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Так, протягом 6 січня було зареєстровано більше ніж 1000 обстрілів, а от 7 січня їх кількість знизилась до 617.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25", - сказав Штупун.

Він зауважив, що РФ продовжує завдавати ударів авіаційними бомбами - за добу зафіксовано 31 випадок.