Потери РФ в Украине превысили 365 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 8 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 365170 (+440) человек ликвидировано;

танков - 6031 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 8666 (+13) ед.;

РСЗО - 953 (+2) ед.;

средства ПВО - 638 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1787 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед.;

специальная техника - 1328 (+1) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ продолжают удерживать позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупанты в этом районе жалуются на большое количество проблем, в частности с РЭБ.