Потери РФ в Украине превысили 365 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 365170 (+440) человек ликвидировано;
- танков - 6031 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 8666 (+13) ед.;
- РСЗО - 953 (+2) ед.;
- средства ПВО - 638 (+1) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 1787 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед.;
- специальная техника - 1328 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ продолжают удерживать позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупанты в этом районе жалуются на большое количество проблем, в частности с РЭБ.
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