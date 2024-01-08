РФ отправила группу сотрудников ФСБ в Херсонскую область для поиска партизан, - ЦНС

РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По имеющейся информации, цель этого шага со стороны оккупантов это усилить проведение обысков домов местных жителей.

Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов, прежде всего тех граждан, которые, по их мнению, не поддерживают российскую риторику и задачи так называемой "СВО".

Также, оккупанты будут пытаться принуждать граждан Украины оформлять вражеские паспорта.

С чем это связано

Эти мероприятия происходят на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по ключевым военным объектам во вражеском тылу.

"В связи с чем, оккупанты стремятся выявить представителей движения сопротивления, поскольку деятельность украинского подполья очень мощная на этом направлении", - пишет ЦНС.

Также сотрудники ФСБ обеспечивают дополнительную охрану для коллаборантов в органах управления и лиц, привлеченных к организации и проведению "избирательного процесса" на захваченных территориях.

Репрессии на оккупированных территориях

Недавно сообщалось, что россияне усиливают репрессии в оккупированном Донецке. Захватчики ищут людей с украинским паспортом.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что россияне продолжают терроризировать гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Прибегают к ночным обыскам и похищениям людей.