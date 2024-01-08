РФ запустила по Украине "Шахеды" и более 50 ракет: сколько сбили силы ПВО

Российские террористы ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.



Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск - РФ.;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – РФ);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить:

8 ударных БПЛА Shahed-136/131;

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Атака РФ по Украине

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К.

Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

А в ночь на 8 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские войска выпустили 8 БПЛА, все цели были сбиты ПВО. В частности, 7 из них в небе над Одесской областью.