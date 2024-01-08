"Град", БТР и не только. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за последние сутки

Украинские военные за последние сутки уничтожили семерых оккупантов на юге страны. Также им удалось поразить вражеский БТР и систему "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям, тылам, наблюдательным пунктам и пунктам боевого снабжения", - говорится в сообщении.

Что именно ВСУ удалось уничтожить

За минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

7 оккупантов;

1 реактивную систему залпового огня "Град";

1 БТР-80;

5 пушек;

1 миномет;

15 единиц автобронетехники.

Также было уничтожено 2 наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 170 военных.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 28 единиц военной техники врага.

Также украинские воины уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2" в Донецком направлении.