Украина готовит аэродромы для истребителей F-16, - Минобороны
Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16. Одновременно на Западе проходят обучение летчики и инженеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Как отметил Павлюк, работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно.
"Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", - сообщил он.
По его словам, внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.
Павлюк отметил, что подготовка на территории Украины проходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.
F-16 для Украины
Напомним, издание Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании 7 января сообщило, что поставки истребителей F-16 от Дании для Украины задерживаются. При этом срок задержки составляет около полугода из-за необходимости создания в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры.
В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал смотреть официальные источники, в частности, относительно информации о задержке самолетов. По его словам, на сайте Минобороны Дании нет сообщений об этом.