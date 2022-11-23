В Киевской области не будет света сутки: жителям дали советы

В Киевской области будет отсутствовать электроэнергия в течение суток в связи с массированным обстрелом россиян. Кроме того, вводится ограничение на водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина .

"К сожалению, из-за массового обстрела критической инфраструктуры Украины Россией, по информации от наших энергетиков, электроэнергии в Киевской области, а также в Ирпене и наших селах не будет в течение суток", - написал он.

Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии в Ирпене вводятся ограничения и на водоснабжение. Сегодня вода будет до 22:00, а завтра - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Маркушин посоветовал жителям пойти в пункты обогрева, зарядить телефоны и павербанки.

Список пунктов обогрева в Ирпене - по ссылке.

Мэр Броваров Игорь Сапожко также сообщил, что подача воды в городе будет производиться до 21:00. Завтра воду будут предоставлять с 5:00 до 10:00.

Пункты несокрушимости и перечень бюветов в Броварах - по ссылке.

Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины.

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения.

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