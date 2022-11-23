Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов

Сегодня 23 ноября, Россия нанесла очередную серию ударов по украинской критической инфраструктуре. Есть погибшие, во многих регионах Украины отсутствует свет и водоснабжение.

Что известно об обстрелах, пострадавших и разрушениях, рассказывает РБК-Украина .

Киев

В результате обстрела столицы есть трое погибших, в том числе 17-летняя девушка, и 11 раненых. Взрывы случились в нескольких районах города, есть несколько попаданий по критической инфраструктуре.

По словам мэра Виталия Кличко, всего по городу выпустили 31 ракету, 21 из них сбили.

Начались экстренные отключения электричества, метро на некоторое время ограничивало работу и функционировало как укрытие, но уже вернулось к обычному графику. Из-за обстрелов во всем Киеве нет воды. Продолжаются восстановительные работы, но горожан призывают запастись водой.

Киевская область

Есть несколько попаданий по объектам инфраструктуры, также обстреляны многоэтажка в Вышгороде и частный сектор в Чабанах под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Четверо людей погибли, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, более двадцати пострадали, восемь - в тяжелом состоянии.

Область полностью осталась без электричества, частично без тепла и воды.

Львовская область

В результате попадания по электроподстанции в области без света остались Яворовский, Червоноградский и Львовский районы области - в целом полтора миллиона людей.

По территории Львова ракетных ударов нет, но есть проблемы с электричеством, не работают 70% светофоров, ограничена подача воды и тепла.

Харьковская область

Попаданий по критической инфраструктуре Харьковщины нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Тем не менее, в Харькове и по всей области применяются аварийные отключения электричества.

Из харьковского метро эвакуированы все пассажиры.

Житомирская область

Поврежден объект критической инфраструктуры, область осталась без электричества, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Винницкая область

В Виннице и области отсутствует электричество, приостановлена работа электротранспорта, областной центр остался без воды.

Кировоградская область

Есть попадание по энергетическому объекту в области, электроснабжение отсутствует.

Хмельницкая область

На большей части территории области, кроме Теофиполя, Волочиска, Белогорье и Полонного отсутствует электричество. Часть Хмельницкого осталась без воды.

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Без света также остались Черниговская, Одесская, Днепропетровская и ряд других областей, сообщили главы местных военных администраций. В Одессе и на Днепропетровщине также перебои с водой.

Кроме того, из-за ракетных обстрелов и падения напряжения в системе были полностью отключены все энергоблоки Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Захваченная оккупантами Запорожская АЭС в полном блэкауте, питание станции происходит от электрогенераторов. При этом на всех АЭС не наблюдается превышения радиационной нормы.

Обновлено от 17:30

По данным Воздушных сил ВСУ, за сегодня противник выпустил по Украине около 70 ракет, из них удалось сбить 51. Также в воздухе уничтожили пять российских дронов-камикадзе.

Ракетные пуски были осуществлены самолетами Ту-95МС из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.