Появилась реакция Залужного на сегодняшний ракетный обстрел Украины

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сегодня страна-террорист нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи неспособным преодолеть Вооруженные cилы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами", - заявил Залужный.

По его словам, сегодня россияне выпустили по Украине 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Украинские военные сбили 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

"Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного", - сказал он, поблагодарив также и партнеров, которые дают Украине системы ПВО.