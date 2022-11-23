Большинство сбили. На Киев летела 31 ракета, - Кличко
В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету, силы противовоздушной обороны сбили большинство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Київ".
"По информации военных, на Киев летела 31 ракета, 21 ракета была сбита. Несколько вмешательств в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить", - заявил Кличко.
Также городской глава отметил, что в результате вражеской атаки 11 людей получили ранения, в том числе один ребенок. По погибшим информация пока отсутствует.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы. Также взрывы прогремели в разных районах столицы.
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