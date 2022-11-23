Британия передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артснарядов

Министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Отмечается, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последняя "вертушка" была списана в 2018 году.

Кроме того, по словам Уоллеса, Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Боекомплект должен помочь ВСУ защитить недавно освобожденную территорию.

За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

По информации агентства, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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