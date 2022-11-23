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ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов: названы новые потери России

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Среда 23 ноября 2022 09:33
ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 410 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 85 410 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 23 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 85 410 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2897 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5832 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1887 (+5) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
  • крылатых ракет - 480 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
  • специальной техники - 161 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, использование Россией иранских беспилотников по гражданская инфраструктуре в Украине имело ограниченный успех. Их запасы, скорее всего, уже закончились.

Кроме того, аналитики ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.

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