ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов: названы новые потери России
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 410 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 85 410 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 23 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 85 410 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2897 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5832 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1887 (+5) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
- крылатых ракет - 480 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
- специальной техники - 161 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, по данным британской разведки, использование Россией иранских беспилотников по гражданская инфраструктуре в Украине имело ограниченный успех. Их запасы, скорее всего, уже закончились.
Кроме того, аналитики ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.
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