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Отступать не планируем: в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях

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Среда 23 ноября 2022 13:22
Отступать не планируем: в ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ построили мощную оборону, которую враг уже месяцами не может прорвать. Главный скелет россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона "Единые новости".

Как пояснил Череватый, ВСУ не намерены отступать. Отступление, является крайним средством, которое применяется исключительно для избежания больших потерь, как это было, например, под Северодонецком или же Лисичанском.

"Главный наш план на этом Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально измотать противника, что мы ежедневно успешно делаем, нанести ему невосполнимые потери и это тоже делается ежедневно. Значительный костяк профессиональных вооруженных сил России можно сказать уже истреблен", - заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки ВСУ добавил, что сейчас Россия возобновляет позиции мобилизованными кадрами. За прошедшие сутки последние прибыли в Донецкую область, еще 3 тысячи были отправлены в населенный пункт Ялта. Весь этот процесс отслеживается нашими воинами.

"Вся практика последних месяцев показывает, что в плане нанесения вреда, уничтожения врага у нас невероятное преимущество над ним. Мы гораздо технологичнее работаем, используем новую технику и технологии", - отметил Череватый.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным разведки, россияне готовятся к активной обороне на Крымском полуострове.

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