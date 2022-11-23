Украина может получить западные танки от стран-партнеров, - депутат Чернев

Вооруженные силы Украины могут получить танки от США, Германии и Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева .

"У Украины появился шанс получить, наконец, западные танки", - написал он.

По его словам, во время встреч с делегациями стран НАТО на Парламентской ассамблее одной из задач Украины было устранить препятствия, которые до сих пор блокировали выделение тяжелой бронетехники.

"Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход. Механизм мы согласовали со всеми делегациями ключевых для нас поставщиков танков - Германии, Испании и, самое главное, - США", - написал Чернев.

Он добавил, что по возвращении делегаций домой процесс должен быть запущен. В частности, в Штатах этим займется целая группа конгрессменов обеих партий.

Напомним, ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который включает танки Т-72.

Представительница Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что Штаты оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть танков поступит в Украину до конца декабря, остальные - в 2023 году.

К тому же, Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из Германии.

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