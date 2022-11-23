США выделят Украине 400 миллионов долларов военной помощи

Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом .

"Я поручаю государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки к оказанию помощи Украине", - написал Байден.

Сообщается, что дополнительные 400 миллионов долларов будут включать вооружения, боеприпасы и ПВО из американских запасов.