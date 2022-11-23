Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского
Сегодня между Украиной и РФ прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .
"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", - рассказал Ермак.
Кого вернули из плена:
- 22 нацгвардейцев;
- 8 пограничников;
- 4 бойца ВМС;
- одного бойца ВСУ;
- одного гражданского.
"У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога", - добавил руководитель ОП.
Напомним, первая информация о возможном обмене пленными появилась от террористов так называемой "ДНР". Они сообщали об обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35.
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