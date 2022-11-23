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Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10

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Киев, Среда 23 ноября 2022 22:22
Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10 Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории", - отметил он.

В эфире телемарафона министр сообщил, что на данный момент известно об около 50 раненых, и это число еще может вырасти в течение сегодняшней ночи и завтрашнего дня.

Напомним, более подробно о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".

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Денис Монастырский Война России против Украины ракетный удар
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