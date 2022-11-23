ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли дом и больницу в Купянске: есть погибшие

Новина українською →
Купянск, Среда 23 ноября 2022 09:08
Россияне обстреляли дом и больницу в Купянске: есть погибшие Фото: оккупанты обстреляли освобожденный Купянск (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 23 ноября, обстреляла освобожденный Купянск Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Россияне обстреляли город около 07:40. Вражеские снаряды повредили девятиэтажный жилой дом и здание поликлиники. По словам Тимошенко, также повреждено здание школы.

В результате обстрела погибли два человека: женщина 55 лет и мужчина 68 лет. Еще двое мужчин пострадали, один из них госпитализирован.

Фото: оккупанты обстреляли освобожденный Купянск (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, 20 ноября оккупанты обстреляли поселок Шевченково Купянского района. В результате чего обрушился дом, а под завалами оказались люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков Обстріл
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"