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Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно

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Вашингтон, Среда 23 ноября 2022 18:30
Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно Фото: МВФ готовит еще одну мониторинговую программу для Украины (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Сообщается, что эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Цель новой мониторинговой программы - обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе с финансированием.

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров.

Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что в НБУ рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году.

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