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Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины

Новина українською →
Казахстан, Среда 23 ноября 2022 19:42
Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины Фото: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска "формулы мира" между Россией и Украиной, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт президента Республики Казахстан.

"Что касается Украины, считаю, что пришло время совместного коллективного поиска "формулы мира". Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение через разные причины было "подорвано", - заявил Токаев.

Он также отметил, что нельзя допустить, чтобы "братские русский и украинский народы" разошлись на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами.

Напомним, действующий лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев победил в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов.

Также ранее мы писали о том, что армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс" провела протесты в Ереване накануне саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина.

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