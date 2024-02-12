Продолжение перестановок в ВСУ и скандал с Трампом: новости за выходные

Украинский президент Владимир Зеленский провел изменения в составе командования Вооруженных сил Украины, а бывший президент США Дональд Трамп снова попал в скандал с провокационным заявлением в отношении стран НАТО.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

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Перестановки в ВСУ

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, до этого он был командующим Сухопутными войсками.

Кроме того, Зеленский сменил командование Генерального штаба ВСУ. Новым начальником назначен Анатолий Баргилевич.

В воскресенье, 11 января, стало известно, что генерал-лейтенант Александр Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками. До этого он занимал должность первого заместителя министра обороны и был уволен накануне.

Кроме этого, глава государства заменил командующих Объединенных сил и Десантно-штурмовых войск.

Президент уволил Сергея Наева с должности Командующего объединенными силами ВСУ. Его заменил Юрий Содоля.

Командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максима Миргородского заменил Игорь Скибюк.

Также был назначен новый командующий Силами территориальной обороны. Пост получил Игорь Плахута.

Скандальное заявление Трампа

Выступая на митинге в Южной Каролине, Трамп, который баллотируется в президенты США, рассказал, что однажды "один из президентов великой страны" спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от российского вторжения, если они не будут делать взносы в НАТО.

На что Трамп заявил, что он наоборот поощрял бы россиян делать все, что им вздумается.

Это заявление вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

После этого власти Польши также отреагировали на заявление экслидера США о том, что в должности президента он не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от вероятного нападения.

Свой комментарий оставил и глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил, что такие заявления бывшего президента служат интересам российского диктатора Владимира Путина.

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"Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона - один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", - отметили в Пограничной полиции Молдовы.

Польские протестующие высыпали на дорогу зерно из украинских фур

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Польская полиция начала расследование.

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"30-летний мужчина пешком шел в Украину, обходя пункт пропуска. Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину", - сообщили в Силах обороны.

Пограничники сорвали российский флаг на Донецком направлении

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"Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили "триколор", которым захватчики заметили якобы их территорию. Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили", - сообщили в Министерстве внутренних дел.

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