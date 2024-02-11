Глава Евросовета о заявлениях Трампа: служат интересам Путина

Глава Евросовета Мишель отметил, что угрозы 45-того президента США Дональда Трампа подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию.

Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал заявления Трампа о том, что тот "поощрял" бы Россию к агрессии против НАТО.

Мишель отметил, что безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности пятой статье служат лишь интересам российского диктатора Владимира Путина. Глава Евросовета подчеркнул, что Трансатлантический альянс в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев.

"Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира", - написал он.

Скандальное заявление Трампа

Напомним, мы писали, что бывший президент США рассказал, как угрожал странам НАТО, о подстрекательстве Россию к нападению на них, если они не будут вносить взносы в Альянс.

Это заявление уже вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

После этого власти Польши также отреагировали на заявление экслидера США Дональда Трампа о том, что в должности президента он не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от вероятного нападения.

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