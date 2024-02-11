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ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на фронте: перехват разговора

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 11:44
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ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на фронте: перехват разговора Фото: ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на фронте (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главное управление разведки Минобороны подтверждает, что российские войска используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink. Опубликован перехват разговора россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Facebook.

"Радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й отшбр ВС РФ", - говорится в сообщении.

Оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады РФ действуют в Донецкой области вблизи Клещиевки и Андреевки (Бахмутское направление).

Что этому предшествовало

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад. Другой источник отметил, что россияне все больше используют Starlink на передовой.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил, что случаи использования войсками РФ Starlink были зафиксированы. По его словам, это начинает набирать системный характер.

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Главное управление разведки Starlink ГУР Война России против Украины
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