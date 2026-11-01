Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен

Почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

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В октябре давление на курс гривны заметно усилилось. Спрос на валюту со стороны импортеров остается на очень высоком уровне, а НБУ вынужден увеличивать продажу из резервов.

Что происходит на валютном рынке и какого курса ожидать в ноябре – в материале РБК-Украина.

Главное:

Ускорение девальвации : в конце октября курс гривны на межбанке достиг 45,56-45,70 гривен/доллар , а на наличном рынке превысил 46,00-46,30 гривен/доллар .

Рекордные интервенции НБУ : Национальный банк остается главным продавцом валюты, увеличив недельные интервенции с 900 млн долларов до 1,2 млрд долларов (более 5 млрд долларов за месяц).

Причины роста спроса на валюту : Массированные атаки на инфраструктуру вынуждают бизнес закупать импортное оборудование (генераторы, детали), одновременно уменьшая экспортные возможности и валютную выручку страны.

Бюджетный дефицит и задержка помощи : Скептицизм на рынке усиливается из-за риска недополучения 70 млрд грн налогов до конца года, нехватки 70 млрд евро международного финансирования на следующий год и сокращения внешних поступлений в октябре.

Финансовый эффект девальвации : Более высокий курс доллара позволяет правительству частично перекрывать разрывы в госбюджете за счет курсовой разницы (каждое ослабление гривны на 1 грн дает дополнительно 4-5 млрд гривен в бюджет).

Прогноз на ноябрь: Эксперты не ожидают существенного укрепления гривны, прогнозируя коридор в пределах 45,00-45,75 гривен/доллар, хотя уплата квартальных налогов в ноябре может временно поддержать нацвалюту.

Колебания курса на валютном рынке осенью стали более заметными, и в конце октября курс на межбанке почти достиг отметки, заложенной проектом Государственного бюджета на 2026 год – 45,7 гривен/доллар.

Начинался 2026 год с официального значения на уровне 42,35 гривны/доллар. Стратегия гибкого курсообразования исключает резкую девальвацию, поэтому гривна теряла в течение года очень медленно. Но осенью на фоне негативных экономических процессов, роста бюджетных разрывов и отсутствия новых траншей от международных партнеров девальвация существенно ускорилась.

Это заметно не только по межбанку, который 29 октября открылся курсом 45,56 гривен/доллар, но и по значениям наличного рынка, где курс продажи находится в пределах 45,95-46,30 гривен/доллар.

Правда, в конце последней октябрьской недели НБУ скорректировал курсовые колебания, поэтому в пятницу 30 октября межбанк закрылся курсом на уровне 45,39 гривны/доллар, тогда как официальный курс НБУ на 31 октября и 1 ноября был установлен на уровне 45,53 гривны/доллар.

Валютный рынок осени: как растет спрос на доллары и сколько продает валюты НБУ

На межбанковском валютном рынке спрос на валюту от импортеров остается высоким: если в августе валютные интервенции НБУ, осуществленные для удовлетворения спроса на валюту, составляли 4,8 млрд долларов, то уже в сентябре – более 5,5 млрд долларов.

Доступные по состоянию на конец месяца официальные данные указывают на то, что уровень интервенций НБУ по продаже валюты в течение 28 сентября – 23 октября уже превысил отметку 5 млрд долларов. То есть по итогам месяца вполне возможно превышение сентябрьского объема продажи валюты Национальным банком.

По словам вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, если в первом полугодии средненедельные объемы валютных интервенций составляли ориентировочно 900 млн долларов, то в течение последних месяцев они преимущественно находятся около 1,2 млрд долларов и даже превышают этот уровень.

"То есть по сравнению с первой половиной года нагрузка на регулятора заметно выросла. НБУ продолжает обеспечивать рынок необходимой валютой, не допуская накопления чрезмерного дисбаланса между спросом и предложением. Значительную роль в этом играют международная финансовая помощь и валютные резервы", – отметил Сергей Мамедов.

Объем продаж валюты на межбанковском рынке увеличивается вместе с ростом спроса, особенно в периоды значительных курсовых колебаний и повышенной волатильности, отмечает ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринный.

По его мнению, спрос на межбанке заметно увеличился на фоне начала подорожания доллара.

"Предыдущий максимум составлял 45,10-45,15 гривен/доллар, и после его пробития спрос резко вырос вплоть до уровня 45,70 гривен/доллар. Два дня подряд фиксировались рекордные объемы торгов за месяц, а возможно, и за год. Объем операций на торговой платформе Bloomberg достигал около 400 млн долларов в день. Вместе с тем стоит понимать, что это происходило при постоянной поддержке Национального банка Украины. Регулятор держал ситуацию под контролем, не допуская резких курсовых колебаний и сдерживая панические настроения на рынке путем продажи наибольших за последние месяцы объемов валюты", – отметил Антон Куринный.

Не только война и энергетика: какие главные причины высокого спроса на валюту

Устойчивое превышение спроса на валюту над предложением этой осенью – результат не сезонности, а массированных атак на отечественный бизнес и инфраструктуру, считает Сергей Мамедов.

"После очередных атак предприятиям нужны средства на восстановление оборудования, приобретение генераторов, систем автономного питания, запасных частей и материалов. Часть этой продукции закупается за границей, а следовательно, увеличивается спрос на доллары и евро", – говорит Мамедов в комментарии РБК-Украина.

Среди главных причин негативного экономического фона этой осенью и, конечно, девальвационных процессов – существенные разрушения в результате российских атак производственных и экспортных мощностей. Это влияет и на налоговые поступления, формируя повышенный дефицит бюджета, и на экспортные возможности – приводит к уменьшению объемов валютной выручки.

Среди причин девальвации – и давление со стороны топливного сектора. По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, роль высокой стоимости нефти и топлива в девальвационных процессах является очень заметной. Сергей Мамедов добавляет: не каждое колебание нефтяных котировок автоматически меняет курс гривны. Но в случае, если высокие цены на энергоносители сохранятся длительное время, это будет поддерживать повышенный спрос на валюту и способствовать инфляционному давлению.

Важным фактором, почему именно осенью девальвационные процессы ускорились, эксперты считают ситуацию с поступлениями денежной помощи от партнеров Украины.

"Инфляция ускоряется, экономические настроения населения и бизнеса ухудшаются. Мы видим расширение негативных экономических тенденций. К тому же в октябре мы получили очень мало помощи от партнеров, а ситуация с поступлением средств в следующем году вообще остается неопределенной. Украинскому бюджету в следующем году с учетом уже подтвержденных траншей не хватает 70 млрд евро", – отметил Андрей Шевчишин.

Еще одной причиной осенней девальвации гривны является критическая ситуация с государственным бюджетом и поступлениями в него. Министр финансов Сергей Марченко уже проинформировал, что вследствие разрушения бизнеса, логистики, металлургии и блокирования портов госбюджет по итогам 2026 года может недополучить 70 млрд грн налогов. Такую же цифру назвал и премьер-министр Сергей Корецкий.

В этой ситуации продажа валюты Нацбанком является серьезной возможностью дополнительно пополнить бюджетные разрывы. Ведь чем ниже курс гривны, тем больше средств правительство может собрать в государственный бюджет.

Речь идет в частности и о том, что Украина получает международную помощь от партнеров в долларах и евро, и более низкий курс гривны означает больший объем гривневых поступлений при конвертации, а значит, и большие суммы поступлений в государственную казну.

"Благодаря снижению курса на одну гривну Национальный банк может дать государственному бюджету на 4-5 млрд гривен больше лишь вследствие курсовой разницы. Это довольно значительные средства, учитывая дефицит государственных финансов и задержки поступления помощи от партнеров Украины", – объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что касается глобальных рынков и курсовых колебаний валютной пары евро/доллар, то сейчас этот фактор не оказывает существенного влияния на ситуацию на внутреннем валютном рынке Украины, отмечает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU.

"Главными факторами для гривны с начала полномасштабной войны остаются наличие международной финансовой помощи и политика валютных интервенций НБУ. В течение этого и следующего года средств этой помощи будет вполне достаточно, чтобы НБУ смог контролировать ситуацию на валютном рынке и позволить лишь умеренное и относительно постепенное ослабление гривны", - отметил Александр Мартыненко.

Падение или укрепление: каких процессов на валютном рынке ждать в ноябре

Наличный рынок активно реагирует на все процессы, происходящие на межбанковском, поэтому 31 октября курс покупки в банках и обменниках находился на уровне 45,20-45,50 гривны/доллар, курс продажи – в пределах 45,90-46,30 гривны/доллар. Спрос на наличном рынке также растет из-за негативных ожиданий, в частности и ожидания дальнейшей девальвации гривны.

По мнению Сергея Мамедова, сейчас психологический фактор остается достаточно весомым: когда люди видят постепенный рост курса доллара, они естественно начинают задумываться о защите своих сбережений. Кроме того, есть и другой фактор влияния на валютный рынок, а именно – неготовность рынка к паническим настроениям и существенному росту спроса на доллары.

"Наличный рынок поднялся выше уровней 46,00-46,30 гривен/доллар. Это, скорее всего, связано с неготовностью банков к паническим настроениям клиентов, что вызвало временный дефицит наличной валюты. Для стабилизации ситуации нужны несколько дней на подкрепление наличностью, после чего наличный рынок, вероятно, успокоится, скорректируется до уровней межбанковского рынка и вернется к более узким спредам", – отмечает Антон Куринный.

Главный вопрос – насколько длительным может быть девальвационный тренд, или же гривна может показать укрепление. Однако, по мнению опрошенных РБК-Украина экспертов, говорить об укреплении нацвалюты пока что оснований мало.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, дальнейшие курсовые колебания полностью зависят от уровня международных резервов, объемов помощи от партнеров и, собственно, решений Национального банка, который является главным игроком на валютном рынке Украины.

И все же курсовые движения на валютном рынке Украины в ноябре возможны как в сторону ослабления, так и в обратную сторону в зависимости от факторов, которые будут влиять на уровень спроса и достаточность валютного предложения.

По мнению Сергея Мамедова, при условии отсутствия новых критических потрясений в ноябре можно ожидать колебания преимущественно в пределах 45-45,7 гривен/доллар.

По словам же Антона Куринного, вероятно, сейчас регулятор формирует новый курсовой коридор, в пределах которого рынок сможет двигаться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления гривны.

"Возможно, таким коридором новой реальности на межбанковском валютном рынке станут уровни 45,25-45,75 гривен/доллар до конца года. В ноябре традиционно уплачиваются квартальные налоги. Это в определенной степени поддержит гривну и позволит НБУ сократить объемы использования золотовалютных резервов для поддержки курса", – резюмировал Антон Куринный.