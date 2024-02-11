Длиной в 30 км. Россияне построили из вагонов линию обороны на Донбассе

Российские войска построили на оккупированной территории Донецкой области своеобразную оборонительную линию из железнодорожных вагонов. Длина этой линии составляет около 30 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект DeepState .

Непрерывная конструкция, как сообщает DeepState, протянулась на 30 километров по ветке от железнодорожного вокзала в Оленевке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Строить эту конструкцию россияне начали еще в июле 2023 года, используя вагоны, угнанные на оккупированных территориях.

"Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Замысел понятен - препятствие для продвижения Сил обороны. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники через такую помеха без пробития коридора невозможна", - объяснили в DeepState.

Построение этого "поезда" было верифицировано командой DeepState визуально на спутниковых снимках за разные периоды времени.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки произошло 95 боевых столкновений на фронте. Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Купянском и Авдеевском направлениях. В то же время, украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, за минувшие сутки кафиры потеряли на фронте еще более 900 солдат. Общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину составило уже около 395 200 человек.

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