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В российском СИЗО умер украинец Демченко. Его обвиняли в "шпионаже"

Россия, Воскресенье 11 февраля 2024 18:14
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В российском СИЗО умер украинец Демченко. Его обвиняли в "шпионаже" Фото: украинец умер в российском СИЗО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В российском следственном изоляторе умер украинский гражданин Виктор Демченко. Российский режим обвинял его в "шпионаже".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общество "Мемориал" и российские пропагандистские СМИ.

По данным общества "Мемориал", в картотеке российского суда появилась информация о прекращении дела в связи с кончиной Демченко, которого россияне содержали в СИЗО Ростовской области.

В то же время, российские государственные пропагандистские СМИ сообщили со ссылкой на "источники в правоохранительных органах", что Демченко якобы умер в тюремной больнице от инсульта еще 31 декабря.

Виктор Демченко родился и проживал в городе Моспино возле Донецка, который с 2014 года находится под оккупацией РФ. Его российский режим обвинил в "шпионаже" и "участии в террористическом сообществе". Однако других деталей дела в публичном пространстве нет.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в российском плену находились десятки украинцев, преимущественно жители оккупированных территорий. После полномасштабного вторжения россияне продолжили практику террора и похищений украинских граждан.

Как заявлял секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Дмитрий Усов, российский режим возбуждает против пленных гражданских украинцев фейковые уголовные дела.

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Российская Федерация СИЗО Война России против Украины
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