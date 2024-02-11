В российском СИЗО умер украинец Демченко. Его обвиняли в "шпионаже"
В российском следственном изоляторе умер украинский гражданин Виктор Демченко. Российский режим обвинял его в "шпионаже".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общество "Мемориал" и российские пропагандистские СМИ.
По данным общества "Мемориал", в картотеке российского суда появилась информация о прекращении дела в связи с кончиной Демченко, которого россияне содержали в СИЗО Ростовской области.
В то же время, российские государственные пропагандистские СМИ сообщили со ссылкой на "источники в правоохранительных органах", что Демченко якобы умер в тюремной больнице от инсульта еще 31 декабря.
Виктор Демченко родился и проживал в городе Моспино возле Донецка, который с 2014 года находится под оккупацией РФ. Его российский режим обвинил в "шпионаже" и "участии в террористическом сообществе". Однако других деталей дела в публичном пространстве нет.
Напомним, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в российском плену находились десятки украинцев, преимущественно жители оккупированных территорий. После полномасштабного вторжения россияне продолжили практику террора и похищений украинских граждан.
Как заявлял секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Дмитрий Усов, российский режим возбуждает против пленных гражданских украинцев фейковые уголовные дела.
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