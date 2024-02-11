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Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия, - Федоров

Киев, Воскресенье 11 февраля 2024 14:54
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Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия, - Федоров Фото: министр по цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина догнала Россию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Также ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в подкасте "Слон".

"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", - сказал он.

Федоров отметил, что производство беспилотников дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием. Но производство продолжает масштабироваться.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то горит на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали (Россию, - ред.) по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", - заявил министр.

По его словам, партнеры Украины также смотрят, как дроны разгружают системы ПВО.

Также Федоров анонсировал появление улучшенной версии морского дрона MAGURA. Как сказал министр, в 2024 году ожидается "новый технологический скачок" в разработке.

"Мы не можем показать, но есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами", - отметил он.

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов", а также разрабатывает собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет".

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