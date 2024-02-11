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РФ запустила по Украине новые группы "Шахедов": тревога расширилась

Воскресенье 11 февраля 2024 01:45
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РФ запустила по Украине новые группы "Шахедов": тревога расширилась Фото: в Украине расширилась воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили новые группы ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине для атаки. Воздушная тревога в стране расширилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные продолжают фиксировать новые группы барражирующих боеприпасов противника, которые россияне запускают с направления Черного моря. В южных регионах тревога из-за угрозы "Шахедов" длится уже несколько часов.

Атака по Николаеву

Дроны-камикадзе несколько раз меняли курс, в несколько волн атаковали, в частности, Николаев, где были слышны взрывы в разное время с позднего вечера среды и уже после полуночи воскресенья.

По Николаеву вражеская атака с применением ударных дронов продолжается до сих пор. Военные заявляют, что противник продолжает запускать "Шахеды" из акватории Черного моря в направлении города и области.

В 01:46 глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в Telegram о ситуации с враждебными дронами в регионе. Чиновник сначала отметил, что "пока все норм", осталось еще два "Шахеда", но за две минуты уточнил, что "-1".

Расширение тревоги

Кроме того, сообщили в ВС, несколько групп ударных беспилотников в Черкасской области направлялись на Смелу в направлении Кировоградской области, в направлении Черкасс и Винницкую и Киевскую области.

"Шахеды" на Николаев с запада! + Новая группа "шахедов" из Черного моря на Николаевщину!... "Шахеды" в Винницкой области северо-западным курсом. Группа "шахедов" вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей - на запад. шахедов" на Кировоградщине направляются в Черкасскую. +Несколько новых групп из Черного моря - в Николаевскую", - говорится в объявлении защитников неба в 01:34 и в 01:40 соответственно.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена почти в половине областей Украины.

РФ запустила по Украине новые группы &quot;Шахедов&quot;: тревога расширилась

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Воздушная тревога Атака дронов
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