В Молдове вблизи границы с Украиной обнаружили обломки дрона
В Молдове в районе молдавско-украинской границы, неподалеку от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным издания, молдавские пограничники заявили, что район, где нашли обломки боевого беспилотника, оцепили.
"В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", - сообщили в полиции.
Отметим, что атака беспилотников произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.
"Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", - отметили в Пограничной полиции Молдовы.
Массированная атака на Украину
Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БПЛА типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.
Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.
Как рассказывал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ночью враг запустил против региона три волны дронов.
Также террористы атаковали и гражданскую инфраструктуру Измаила.
Также стало известно, что Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время массированной атаки России на Украину.
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