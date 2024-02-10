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В Донецкой области из-за обстрелов обесточена шахта

Донецкая область, Суббота 10 февраля 2024 10:58
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В Донецкой области из-за обстрелов обесточена шахта Фото: в Донецкой области из-за обстрелов обесточенная шахта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области была повреждена воздушная сеть из-за вражеских обстрелов. В результате была обесточена шахта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

"В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта", - говорится в сообщении.

Из-за отключения света под землей остались 20 шахтеров, через несколько часов их вывели на поверхность.

По состоянию на утро остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области.

Также из-за боевых действий отключилась воздушная линия в Николаевской области. Были обесточены три ветровых электростанции и потребители в Николаеве и Очакове. Все люди уже со светом.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.

На этой неделе в Николаеве был прилет "Шахедов" по частному сектору. Там вспыхнул мощный пожар. К счастью, никто не пострадал.

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Минэнерго Донецкая область відключеня світла
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