Залужного отправили в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Что сказал президент

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которых мы достигли вместе, и благодарю всех украинских воинов, которые героически вытягивают эту войну на себе", - говорится в заявлении.

По его словам, они откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Президент предложил генералу Залужному быть и в дальнейшем вместе в команде украинского государства и добавил, что будет благодарен за его согласие.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатием, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским", - добавил президент.

Новый главком ВСУ

По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии, они будут служить под руководством самого опытного украинского командующего.

"Он имеет успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции.

Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - сказал президент.

Зеленский добавил, что сегодня же он говорил с генералами Евгением Мойсюком и Михаилом Забродским. Президент считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины.

Кто такой Валерий Залужный?

Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

В период с 2019 по 2021 год он был командующим войсками Оперативного командования "Север". До этого Залужный занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ и был первым заместителем командующего Объединенными силами.

В 2017 году Валерий Залужный был начальником штаба, первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". В период с 2009 по 2012 год Залужный служил в должности командира 51-й отдельной механизированной бригады.

27 июля 2021 года приказом президента Украины Владимира Зеленского Валерий Залужный назначен главнокомандующим ВСУ.

Подробно биографию Залужного можно прочесть в материале РБК-Украина.

Семья Залужного

Валерий Залужный женат и имеет двух дочерей. Старшая служит в Киевском гарнизоне, а младшая учится в Одессе.

Конфликт Залужного и Зеленского

Ранее в СМИ начала распространяться информация о возможном конфликте между Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Тогда вышла большая статья в ТІМЕ о том, что война в Украине якобы приобрела позиционный характер. Она вызвала резкую реакцию как в офисе президента, так и у общества. Тогда, по информации РБК-Украина, в ОП были в курсе, что Залужный намерен выпустить такой материал, но не знали его содержания.

И это не единственная причина обострения между Зеленским и Залужным.

Почему Залужного отправили в отставку?

Отметим, что еще в апреле 2022 года была информация о создании главкомом своего именного благотворительного фонда для помощи армии. Этот фонд оперативно переименовали, но на Банковой эта история была истрактована как признак наличия у главнокомандующего еще и политических амбиций.

Тем более для этого уже был прочный фундамент - буквально сразу после полномасштабного вторжения уровень поддержки Вооруженных сил вырос до 98%, что стало выше рейтинга поддержки лично Зеленского - 93%.

Одним из первых публичных проявлений конфликта стало обнародование внутреннего документа Генштаба, предполагавшего необходимость разрешения военкомата для перемещения военнообязанных по Украине. Документ вызвал большой резонанс, Зеленский призвал Генштаб "в дальнейшем не принимать без него подобные решения".

Крайне резко на Банковой отреагировали и на статью Залужного для The Economist, где он рассказал о состояние на фронте и в чем нуждается Украина для победы. На Банковой ее восприняли крайне резко - не только из-за нарушения договоренности, но и из-за содержания: нарратив Залужного резко противоречил нарративу Зеленского о том, что ситуация отнюдь не является патовой. В результате сначала сам Офис президента, а затем и лично Зеленский выступили с критическими заявлениями в адрес главкома.

Кроме того, ситуацию резко обострил фактический провал контрнаступления. Как рассказывали РБК-Украина источники на Банковой: первоисточником всех оптимистических прогнозов были заверения генералов в успехе операции, которыми они делились на заседаниях Ставки и в общении с Зеленским.

Существовали и другие причины для конфликтов. Один из собеседников в военно-политическом руководстве рассказывал, что Зеленский через некоторое время после полномасштабного вторжения начал ездить на фронт и лично общаться с комбригами и комбатами - тогда как Залужный долго находился в Киеве.

Подробно о том, что произошло между Зеленским и Залужным и что предшествовало отставке главкома - читайте в материале РБК-Украина.