Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа из-за угроз странам НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО, что будет подстрекать Россию к нападению на них, если они не будут делать взносы в Альянс. Это заявление вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Yle .

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя заявление Трампа, назвал его "ужасным" и ставящим под угрозу нацбезопасность США.

"Поощрять вторжение убийственных режимов в наших ближайших союзников ужасно и безосновательно. И это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", - сказал Бейтс.

На заявление Трампа отреагировал и генеральный секретарь НАТО. Как заявил Столтенберг, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Кроме того, по его словам, подобные заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат.

Скандальное заявление Трампа

Выступая на митинге в Южной Каролине, Трамп, баллотирующийся в президенты США, рассказал, что однажды "один из президентов большой страны" спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от российского вторжения, если они не будут делать взносы в НАТО.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (россиян, - ред.) делать все, что им вздумается. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - процитировал свой ответ Трамп.

Дело в том, что Трамп неправильно понимает систему финансирования НАТО. Страны-члены стремятся тратить не менее 2% ВВП на военные расходы, и большинство стран не достигают этой цели. Однако 2% считаются лишь ориентировочным показателем, и нет обязательных "счетов", которые члены Альянса должны платить.

Выборы в США

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.

От республиканцев, за исключением Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли. Сейчас то, кто же пойдет в президенты от республиканцев, решается на внутрипартийных праймериз.

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