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"Устал на чужбине". Украинца задержали за нелегальное возвращение из Молдовы

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 18:58
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"Устал на чужбине". Украинца задержали за нелегальное возвращение из Молдовы Фото: ГНСУ обнаружили мужчину, который пешком шел из Молдовы в Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали мужчину, который вне пункта пропуска пересек молдавско-украинскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"30-летний мужчина пешком шел в Украину, минуя пункт пропуска. Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину", - сообщили в Силах обороны.

За незаконное пересечение госграницы на гражданина был составлен протокол об админправонарушении.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

На днях мы писали, что пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тысячи долларов предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.

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прикордонники пограничная служба
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