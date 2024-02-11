Пограничники сорвали российский флаг на Донецком направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

"Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили "триколор", которым захватчики заметили якобы их территорию. Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку из неустановленного для нее места и выбросили", - сообщили в министерстве.

Двое военнослужащих ГПСУ, отличившиеся своим поступком, награждены военным командованием.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 февраля, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395,2 тысячи военных.

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