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Военные показали уничтожение "Шахеда" бойцами ВМС

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 16:51
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Военные показали уничтожение "Шахеда" бойцами ВМС Фото: ВМС показали уничтожение вражеского "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Военнослужащие Военно-морских сил ВС Украины показали уничтожение вражеского ударного дрона "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины в Facebook.

Так, на странице Военно-морских сил ВС Украины опубликовали видео, на котором можно увидеть, как выглядит вражеский "Шахед" через прицел системы ПВО, а также момент поражения дрона ракетой.

Атака дронов на Украине

В ночь на 11 февраля российские войска снова атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Украинские силы ПВО уничтожали вражеские беспилотники в 9 областях Украины. В целом враг применил против украинцев 45 ударных беспилотников, 40 из них были уничтожены.

В Днепропетровской области два вражеских беспилотника были сбиты над Днепровским районом. В результате падения обломков пострадал мужчина. А в Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошел пожар, а также были повреждены склады, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Атаковали вражеские дроны и Николаевскую область. Там произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта, а также повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек получил ранения.

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