Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Новым начальником Генерального штаба ВСУ стал Анатолий Баргилевич. До него этот пост занимал Сергей Шаптала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, сегодня же Сырский определил кандидатуры своих заместителей. Также определены и заместители начальника Генштаба.

"И я подпишу соответствующие указы. Все ребята - боевые, профессиональные, каждый - с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", - добавил он.

Отметим, до этого Баргилевич возглавлял Силы территориальной обороны.

Кто такой Баргилевич

В начальный период российско-украинской войны в 2014 году Баргилевич занимал должность руководителя управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Позже он служил в штабе Антитеррористической операции.

В 2016 году Баргилевича назначили начальником оперативного управления командования Сухопутных войск, где он отвечал за развитие территориальной обороны.

Фото: Анатолий Баргилевич (armyinform.com.ua)

В период с 2020 по 2022 год генерал-майор исполнял обязанности заместителя командующего Сухопутных войск - командира Командования территориальной обороны. В 2022-2023 годах он исполнял обязанности начальника штаба ОСГВ "Хортица". Командующим этой группировки был Сырский до его назначения главнокомандующим ВСУ.

В октябре 2023 года Баргилевича назначили командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Перестановки в ВСУ

Вчера Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные войска.

Сегодня же РБК-Украина из собственных источников стало известно, что Баргилевич рассматривается на должность начальника Генштаба ВСУ вместо Шапталы. Кроме того, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк может возглавить Сухопутные войска вместо Сырского. О других возможных назначениях читайте в материале РБК-Украина.

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