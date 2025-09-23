Премьер Канады о возможной отправке миротворцев в Украину: увидим, какой будет структура

Канада пока не может точно сказать, будет ли отправлять свои войска в Украину после завершения войны с Россией. Нужно знать, какой будет структура.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время участия в мероприятии Совета по иностранным делам в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".