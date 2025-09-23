Премьер Канады о возможной отправке миротворцев в Украину: увидим, какой будет структура
Канада пока не может точно сказать, будет ли отправлять свои войска в Украину после завершения войны с Россией. Нужно знать, какой будет структура.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время участия в мероприятии Совета по иностранным делам в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"В Украине остается еще много делать перед тем, как удастся прекратить убийства и вступят в силу гарантии безопасности. Но, учитывая предыдущий опыт, уже известно - и США это признают, - что гарантии безопасности, подписанные Путиным, ничего не стоят", - сказал Карни.
Премьер подчеркнул, что Канада сейчас очень активно поддерживает Украину в рамках "коалиции решительных".
"Посмотрим, какой будет структура", - ответил Карни на вопрос о потенциальном развертывании в Украине канадских миротворцев.
Он также добавил, что в рамках операции в Латвии сейчас находятся сотни канадских военнослужащих, готовых оборонять восточный фланг НАТО.
Отправка войск в Украину
Напомним, в августе "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.
В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.
Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.
Бельгия также готова отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.
Турция в рамках гарантий безопасности тоже допускает отправку военных в Украину.
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не будет отправлять войска в Украину.
Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.
Италия, Польша и Румыния не намерены направлять свои войска в Украину, даже в рамках гарантий безопасности после возможного прекращения огня
В то же время президент Украины Владимир Зеленский хочет видеть в Украине военный контингент "великих держав".
По его словам, есть ожидаемые и очень неожиданные страны, которые готовы отправить свои войска в Украину.