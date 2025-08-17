"Коалиция решительных" готова развернуть силы сдерживания в Украине

"Коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, сегодня лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

В заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине, и отметили, что помимо прочих мер, "Коалиция решительных" будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении.

Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что завтра Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.

Также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер проинформировали лидеров, что завтра тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретится с Трампом и Зеленским.