"Коалиция решительных" готова развернуть силы сдерживания в Украине
"Коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
В частности, сегодня лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.
В заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине, и отметили, что помимо прочих мер, "Коалиция решительных" будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.
"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении.
Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что завтра Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.
Также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер проинформировали лидеров, что завтра тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретится с Трампом и Зеленским.
Мирная сделка
Напомним, что после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, американский лидер начал продвигать идею полноценной мирной сделки, а не прекращения огня, как это было изначально.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объясняет смену позиции тем, что на переговорах с Россией был достигнут "значительный прогресс".
В СМИ появилась информация, что Путин требует вывода ВСУ из Донбасса в обмен на обязательство остановить бои в Херсонской и Запорожской областях. Также РФ якобы готова вывести войска из Сумской и Харьковской областей.
Подробнее с требованиями РФ - можно ознакомится в материале РБК-Украина.
Сегодня после встречи "Коалиции решительных" Макрон заявил, что Путин, по его мнению, предлагает Украине капитуляцию. В связи с этим он пообещал завтра жесткую дискуссию с Трампом.