ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Коалиция решительных" готова развернуть силы сдерживания в Украине

Воскресенье 17 августа 2025 21:22
UA EN RU
"Коалиция решительных" готова развернуть силы сдерживания в Украине Фото: коалиция обеспечит безопасность в воздухе, на море и поможет в восстановлении ВСУ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

"Коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

В частности, сегодня лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

В заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине, и отметили, что помимо прочих мер, "Коалиция решительных" будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении.

Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что завтра Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.

Также президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер проинформировали лидеров, что завтра тоже отправятся в Вашингтон, чтобы встретится с Трампом и Зеленским.

Мирная сделка

Напомним, что после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, американский лидер начал продвигать идею полноценной мирной сделки, а не прекращения огня, как это было изначально.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объясняет смену позиции тем, что на переговорах с Россией был достигнут "значительный прогресс".

В СМИ появилась информация, что Путин требует вывода ВСУ из Донбасса в обмен на обязательство остановить бои в Херсонской и Запорожской областях. Также РФ якобы готова вывести войска из Сумской и Харьковской областей.

Подробнее с требованиями РФ - можно ознакомится в материале РБК-Украина.

Сегодня после встречи "Коалиции решительных" Макрон заявил, что Путин, по его мнению, предлагает Украине капитуляцию. В связи с этим он пообещал завтра жесткую дискуссию с Трампом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия