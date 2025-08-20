Будет ли Греция отправлять миротворческий контингент в Украину: ответ спикера правительства
Греция пока не планирует отправлять миротворческий военный контингент в Украину в рамках возможных гарантий безопасности.
Об этом заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT News.
"Здесь будем и мы, как и другие государства, чтобы четко ответить, как именно поможем в таком деле, но не войсками", - подчеркнул он.
Комментируя встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Маринакис отметил "необходимость немедленного прекращения огня".
Он добавил, что воля США, ЕС и Греции - обеспечить гарантии безопасности.
"Это не следует забывать никогда. Греция - суверенное государство, которое прежде всего уважает международное право и никоим образом не уступит свои позиции относительно нерушимости границ", - заявил спикер, предостерегая, что попытки внутри страны ставить под сомнение поддержку Украины "вредят национальным интересам".
Он подчеркнул, что Греция "стоит против любого ревизионизма и логики нарушения границ" и изначально на стороне обороняющегося государства.
Гарантии безопасности для Украины
Западные СМИ ранее сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности от партнеров по логике статьи 5 НАТО. В каком формате это может быть воплощено, пока неизвестно.
Ранее Германия заявляла, что не исключает возможности размещать военный контингент в Украине, а Великобритания прямо заверила: готова отправить свой контингент уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.
Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания. Речь идет о том, что иностранный контингент в том или ином формате мог бы выступать фактором отпугивания и гарантией от нового масштабного вторжения РФ в будущем.