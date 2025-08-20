Будет ли Греция отправлять миротворческий контингент в Украину: ответ спикера правительства

Греция пока не планирует отправлять миротворческий военный контингент в Украину в рамках возможных гарантий безопасности.

Об этом заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT News.

"Здесь будем и мы, как и другие государства, чтобы четко ответить, как именно поможем в таком деле, но не войсками", - подчеркнул он.

Комментируя встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Маринакис отметил "необходимость немедленного прекращения огня".

Он добавил, что воля США, ЕС и Греции - обеспечить гарантии безопасности.

"Это не следует забывать никогда. Греция - суверенное государство, которое прежде всего уважает международное право и никоим образом не уступит свои позиции относительно нерушимости границ", - заявил спикер, предостерегая, что попытки внутри страны ставить под сомнение поддержку Украины "вредят национальным интересам".

Он подчеркнул, что Греция "стоит против любого ревизионизма и логики нарушения границ" и изначально на стороне обороняющегося государства.