Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине, - глава МИД

Бельгия готова отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с министрами стран Бенелюкса в Одессе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина" .

"Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить. Но мы готовы присоединиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо", - отметил Прево.

По его словам, когда будет принято решение о прекращении огня в Украине, Бельгия готова принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом.

Отправка войск в Украину

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не будет отправлять войска в Украину.

По его словам, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.